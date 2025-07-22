Компания из Дубны выпустила единственное в мире средство для остановки лимфореи

Компания из Подмосковья выпустила первое и единственное в мире средство для остановки лимфореи. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Дубна» являются более 160 компаний. Из них 45 специализируются на направлениях, связанных с медицинскими технологиями и оборудованием.

«Такие предприятия играют ключевую роль в создании передовых решений в медицине, способствующих улучшению здравоохранения и повышению уровня жизни населения региона. На сегодняшний день компании медицинского кластера уже инвестировали в запуск и модернизацию своих предприятий более 30 миллиардов рублей», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Пуль-сар», которая на территории ОЭЗ «Дубна» производит инновационные медицинские изделия для хирургии, разработала и выпустила первое и пока единственное в мире средство для предотвращения или остановки лимфореи. Лимфоблок применяется при онкологических операциях, сосудистой хирургии, радикальной лимфодиссекции, мастэктомии, других хирургических вмешательствах.

Компания «Эйлитон» запустила на своем предприятии в ОЭЗ уже четвертую по счету высокотехнологичную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок. Теперь производственные мощности предприятия позволяют ежемесячно выпускать порядка 12 миллионов единиц востребованной медицинской продукции.

«Сектор медицинских технологий на территории ОЭЗ „Дубна“ динамично развивается — объем заявленных инвестиций в этой сфере, которые наши резиденты еще планируют вложить в свои проекты, сейчас составляет порядка 10 млрд рублей. Развитие медицинских технологий в технико-внедренческой зоне „Дубна“ является нашим стратегическим приоритетом, поскольку это не только способствует укреплению экономического потенциала региона, но и напрямую влияет на качество жизни людей», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп», — заявил губернатор.