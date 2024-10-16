Комиссия проверила доступность медицинской помощи в поликлинике Воскресенска

С целью контроля доступности медицинской помощи заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева вместе с начальником отдела № 4 ГКУЗ МО «Центр медицинской инспекции Минздрава МО» Светланой Орловской посетили поликлинику № 4 Воскресенская больницы, расположенной на улице Московской, дом № 30. В ходе проверки установлено, что чек-лист «Поликлиника перезагрузка» выполнен на 96%. Об этом сообщает пресс-служб администрации округа.

Поликлиника № 4 — медицинское учреждение мощностью 220 посещений в смену, в том числе это и филиал женской консультации. К ней прикреплено 14 499 взрослых пациентов, организовано девять терапевтических участков. Прием здесь ведут эндокринолог, хирург, нефролог, пульмонолог, врач функциональной диагностики.

В поликлинике организованы кабинеты ультразвуковой диагностики, рентгеновский кабинет, кабинеты маммографии и флюорографии, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет неотложной помощи, процедурный, прививочный кабинеты, кабинеты медицинской профилактики, выписки льготных лекарственных препаратов и выписки больничных листков, аптечный пункт, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа, кабинет доврачебной помощи, регистратура.

В ходе опроса посетителей поликлиники и пациентов претензий к качеству оказания медицинской помощи, длительности ожидания приема к врачам специалистам, этике медицинских работников не выявлено.

По результатам проверки была выражена благодарность заведующей поликлиникой за внимательное отношение и индивидуальный подход к пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.