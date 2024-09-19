Комиссарова: в центре Рошаля сделали все, чтобы дети не боялись врачей

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля работают высококвалифицированные и разноплановые специалисты. В медучреждении сделали все возможное, чтобы маленькие пациенты не боялись врачей. Об этом РИАМО сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ Московской области «Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля» Марина Комиссарова.

«В центре половина сотрудников с большим опытом, а также половина тех, кто только начинает делать успехи на медицинском поприще, это специалисты до 40 лет», — сказала Комиссарова.

Она отметила, что многие, несмотря на свой молодой возраст, являются кандидатами наук либо врачами высшей квалификационной категории. В центре собралась мультидисциплинарная команда специалистов.

Комиссарова подчеркнула, что были приложены большие усилия, чтобы в клинике было максимально удобно детям.

«Мы сделали все, чтобы дети нас (врачей-ред.) не боялись. Это помогает выздоровлению. Стены тоже в некотором смысле важны. Должны быть человеческие условия для детей и для родителей», — подчеркнула она.

Комиссарова отметила, что без мамы очень тяжело ребенку выздороветь.

«Когда рядом мама, папа или бабушка, намного легче человеку выздороветь, так как он получает поддержку, и это влияет положительно на процесс лечения», — сказала врач.

Стационар Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля принял первых пациентов на госпитализацию 16 сентября — всего около 70 детей из Подмосковья, Москвы и других регионов РФ. В настоящее время в центре работает 11 отделений, в том числе реанимационное, урологическое, хирургическое, травматологическое, кардиологическое, эндокринологическое, неврологическое и инфекционное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.