Команда из 131 врача оказывает квалифицированную помощь беременным в Видном

В Видновском перинатальном центре команда из 131 врача ежедневно заботится о здоровье беременных женщин и новорожденных, оказывая квалифицированную помощь пациенткам, прибывающим из различных городов Подмосковья и других регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа со ссылкой на медицинское учреждение.

«У нас работают очень грамотные специалисты с большим опытом. Профессионалы своего дела помогают будущим мамам с осложненной беременностью выносить ребенка и родить без проблем, а пациенткам гинекологического профиля сохранить репродуктивную функцию при самых непростых ситуациях», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по медицинской части Видновского перинатального центра Натальи Любимовой. Сообщается, что в состав врачебной команды входят 50 акушеров-гинекологов, 29 анестезиологов-реаниматологов, 22 неонатолога и 12 врачей ультразвуковой диагностики и другие врачи. В центре трудятся 2 заслуженных врача, 4 доктора и 11 кандидатов медицинских наук, а также 39 врачей с высшей квалификационной категорией. При этом более 36% коллектива — это 48 молодых врачей в возрасте до 35 лет, активно перенимающие опыт у опытных коллег. В учреждении налажена эффективная система наставничества. «Работаю в акушерском приемном отделении и при поступлении распределяю будущих мам. Провожу первичную диагностику, ставлю женщинам предварительный диагноз, оказываю неотложную помощь. Поступила в аспирантуру и планирую написать кандидатскую диссертацию», — рассказала молодой специалист, акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Дарья Сафина. Привлечение квалифицированных кадров обеспечивается рядом мер социальной поддержки, реализуемых в Московской области, включая программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор», а также компенсации за аренду жилья для специалистов, не имеющих собственного жилья в муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.