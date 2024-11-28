Коломна вошла в топ-5 по числу предоставленных земельных участков врачам

В этом году еще 10 сотрудников коломенских и озерских медицинских учреждений получили участки по программе «Земля врачам», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего же с момента действия закона в Московской области земельными участками в городском округе Коломна обеспечили 160 врачей.

Мера соцподдержки, благодаря которой удается привлекать в учреждения здравоохранения новые кадры, в том числе самых дефицитных специальностей, начала работать в 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Бесплатные участки врачи получают под строительство дома или для ведения личного подсобного хозяйства. Землю в рамках программы предоставляют безвозмездно врачам 39 специальностей. В этом году этот список расширили за счет еще одной специальности — врач-психиатр», — пояснила заместитель главы Городского округа Коломна Кристина Потиха.

По условиям программы, земельный участок предоставляется сроком на шесть лет. Если в течение этого срока владелец участка построит на нем дом или другое капитальное сооружение, он сможет оформить землю в собственность. Для получения участка медикам необходимо работать по основному месту работы в госучреждениях здравоохранения Московской области не менее 3 лет, не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее.

Есть два способа подать заявку на участие в программе «Земля врачам»: обратиться в администрацию округа и выбрать участок из предлагаемого перечня или самостоятельно найти надел на кадастровой карте и дальше отправить заявку через регпортал. Оформление занимает 15 рабочих дней.

«В ближайшем будущем планируем обеспечить земельными участками еще 15 сотрудников учреждений здравоохранения округа», — подытожила Кристина Потиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.