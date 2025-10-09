сегодня в 15:00

Коломенцы могут сделать прививку от гриппа без посещения поликлиники

На протяжении октября жители городского округа Коломна смогут сделать бесплатную прививку от гриппа без предварительной записи и посещения поликлиники. Мобильные медицинские комплексы будут организованы в удобных местах проживания населения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Расписание работы мобильных пунктов:

11 октября: парк Мира (Коломна) и парк «Дубки» (Озеры);

16 октября: город Озеры, территория около ТЦ «Магнум» (ул. Ленина, д. 35);

23 октября: деревня Сосновка;

30 октября: деревня Свиридоново.

Часы работы всех мобильных пунктов: с 9 до 12 часов.

Обязательно возьмите с собой паспорт и медицинский полис для регистрации вакцинации в электронной медицинской карте.

Регулярная иммунизация важна для защиты здоровья всей семьи и снижения риска распространения инфекции среди окружающих. Будьте внимательны к своему здоровью и используйте удобный способ профилактической защиты организма от сезонного гриппа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.