Коллектив противотуберкулезного диспансера Подмосковья отмечен почетной грамотой

Коллектив стационара «Клиника № 1» Московского областного противотуберкулезного диспансера был удостоен почетной грамоты. Это признание стало результатом высоких достижений в оказании качественной медицинской помощи населению Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Коллектив стационара «Клиника № 1» внес значительный вклад в развитие противотуберкулезной службы и улучшение жизни пациентов. Эта награда является высоким признанием его усилий и является важным стимулом для дальнейшей работы в интересах здоровья и благополучия людей», — прокомментировал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Заведующий стационаром «Клиника № 1» Татевик Багдасарян был отдельно отмечен депутатом государственной думы федерального собрания Российской Федерации за добросовестный труд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.