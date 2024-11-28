Коллектив поликлиники № 4 Балашихи пополнился новым врачом-рентгенологом

Новый врач-рентгенолог Владимир Светлов работает в кабинете компьютерной томографии поликлиники № 4 в Балашихе. Врач проводит лучевую диагностику, описывает исследования и направляет к лечащему врачу для установки диагноза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодой специалист окончил факультет лечебного дела Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова. В этом году завершил обучение в ординатуре на базе Российского научного центра рентгенорадиологии. Также прошел курсы повышения квалификации по КТ и МРТ-диагностике в неотложных состояниях.

«Первые шаги в профессии сделал еще студентом во время работы в «красной зоне» ковидного госпиталя. Увидел, как выглядят КТ-снимки пациентов с коронавирусом, как врачи делают их описание», — сказал Светлов.

Коллектив отделения рентгенологии во всем помогает молодому врачу, делится опытом, знаниями. На первых порах большую поддержку оказывал наставник. Сейчас за 12-часовую смену Владимир Светлов описывает около 50 КТ-исследований.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.