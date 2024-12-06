Коллектив Коломенской больницы пополнился новым участковым врачом-терапевтом

В отделении врачей общей практики поселка Радужный в Коломне к приему пациентов приступил новый участковый врач-терапевт Полина Батяева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Полина Батяева проходила обучение в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова по целевому направлению от Коломенской больницы. Получив диплом по специальности «Лечебное дело», она вернулась в Коломну и пополнила штат Непецинской поликлиники.

С 5 декабря молодой специалист приступила к приему пациентов в отделении врачей общей практики поселка Радужный по адресу: поселок Радужный, д. 34а.

«Полина Батяева — наш целевик. Родилась в Коломне, окончила гимназию № 9, которая славится довузовской подготовкой будущих врачей, поступила в медуниверситет по целевому направлению от Коломенской больницы и вот теперь вернулась в родной город, чтобы оказывать помощь своим землякам. Прием пациентов она будет вести в подразделении Непецинской поликлиники, которое находится в поселке Радужный», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Записаться на прием к молодому специалисту можно в личном кабинете портала «Здоровье», по единому номеру 122 или в инфоматах поликлиник.

Привлекать новые кадры в поликлиники Коломны помогает программа модернизации первичного звена здравоохранения, действующая в Московской области, а также меры соцподдержки медработников, которыми регион предлагает воспользоваться как врачам, так и среднему медицинскому персоналу. В Подмосковье действуют программы «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья, «Приведи друга», «Земля врачам», «Земский врач», премии лучшим специалистам и надбавки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.