Коллектив Балашихинской больницы пополнился новым врачом-рентгенологом

Владимир Светлов работает в кабинете компьютерной томографии поликлиники № 4. Врач проводит лучевую диагностику, описывает исследования и направляет к лечащему врачу для установки диагноза, сообщила пресс-служба администрации министерства здравоохранения Московской области.

Молодой специалист окончил факультет лечебного дела Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова. В этом году завершил обучение в ординатуре на базе Российского научного центра рентгенорадиологии. Также прошел курсы повышения квалификации по КТ и МРТ-диагностике в неотложных состояниях.

«Первые шаги в профессии сделал еще студентом во время работы в „красной зоне“ ковидного госпиталя. Увидел, как выглядят КТ-снимки пациентов с коронавирусом, как врачи делают их описание», — сказал Владимир Светлов.

Коллектив отделения рентгенологии во всем помогает молодому врачу, делится опытом, знаниями. На первых порах большую поддержку оказывал наставник. Сейчас за 12-часовую смену Владимир Светлов описывает около 50 КТ-исследований.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.