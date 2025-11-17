Количество привившихся от гриппа в Подмосковье превысило 4 млн человек

Жители Московской области могут бесплатно защититься от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильных комплексах. Детей, помимо поликлиник, прививают в школах и детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Кампания по вакцинации от гриппа движется к завершению. Те, кто пока не поставил прививку, еще могут успеть это сделать. Используемая вакцина надежно защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих на данный момент в регионе. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 4,1 млн человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке.

