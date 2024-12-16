Количество малоинвазивных операций в Подмосковье составляет более 50%

В Московской области доля малоинвазивных вмешательств в структуре хирургических операций составляет почти 54%, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Малоинвазивные вмешательства выполняются через небольшие проколы и обладают рядом преимуществ по сравнению с полостными. Так, после малоинвазивной операции пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни, сокращается период его пребывания в стационаре. Достичь увеличения количества таких операций на 4,6% нам удалось благодаря оснащению современным медоборудованием больниц, а также повышению квалификации наших медицинских специалистов. Всего с начала года в регионе было проведено более 125 тыс. малоинвазивных операций», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно, по полису ОМС. Лечение назначит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.