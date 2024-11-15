Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 6,5 тыс звонков из Ленинского округа

В Московской области продолжает свою работу единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье», где жительницы могут задать все интересующие их вопросы. За 2024 год из Ленинского городского округа сотрудниками горячей линии было принято 6 506 звонков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С начала года операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли и обработали более 210 тысяч звонков, что на 1,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно отметить, что почти 18 тысяч звонков поступили из других регионов», — приводятся в сообщении слова и. о. министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что в кол-центре задают различного рода вопросы. Будущие мамы интересуются о необходимых в роддоме документах, какие услуги предоставляет перинатальный центр, что можно и нужно брать с собой, а также получение подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и многое другое.

«Из 5081 мам, которые родили в Видновском перинатальном центре за 10 месяцев 2024 года в рамках губернаторской программы «Я родился в Подмосковье» наборы выбрали 248 женщин. Остальные пациентки оформили выплаты», — сказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по номеру телефона: +7 (800) 550-30-03, звонок бесплатный. Также для будущих мам в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.