Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 62 тыс звонков с начала 2026 года

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2026 года приняли более 62 тыс. обращений от будущих родителей. Жители региона могут получить консультации о родовспоможении, документах и выплатах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Будущие родители в Московской области могут обратиться в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье», чтобы узнать о системе родовспоможения, перечне необходимых документов для роддома, положенных выплатах и выборе медицинского учреждения. Сервис работает с 2019 года.

«Полная информация о системе родовспоможения Московской области размещена на портале „Стань мамой в Подмосковье“. При возникновении дополнительных вопросов будущие родители всегда могут обратиться в наш кол-центр. Он начал работу в 2019 году и за это время его операторы приняли более 1,3 млн звонков, а с начала этого года — свыше 62 тыс.», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кол-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный. Подробная информация размещена на портале https://mama.zdrav.mosreg.ru/.

При рождении ребенка в Подмосковье родители могут получить выплату 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Меру поддержки предоставляют гражданам РФ, если ребенок родился в регионе и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.