Кофе, сахар и мука: диетолог перечислила вызывающие зависимость продукты

Диетолог Полина Журавлева рассказала, что все зависимости объясняются влиянием на мозг определенных компонентов. По ее словам, в числе самых опасных продуктов — сахар, кофе, алкоголь, жир и мука, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Самый страшный наркотик в питании — это, конечно, сахар. Оно и понятно, ведь он вызывает выброс дофамина, который отвечает за удовольствие. Частое употребление сладкого может привести к формированию зависимости», — отметила врач.

Мука также вызывает скачки сахара в крови, выброс инсулина и, как следствие, зависимость. Кофеин на время повышает концентрацию и бодрость, но также вызывает привыкание.

Кроме того, выработку дофамина вызывают жирные продукты — жареное мясо, сало и прочее.

Алкоголь изначально действует как депрессант, но в небольших количествах вызывает эйфорию. Это один из самых опасных пунктов списка — он приводит к опасным последствиям для здоровья, а в крайних случаях может постепенно разрушать организм.