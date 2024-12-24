Кофе, рассол или баня: нарколог поделился рецептами от похмелья

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-психиатр Руслан Исаев заявил, что распространенное народное средство от похмелья — огуречный рассол — действительно поможет восстановить электролитный баланс, а кофе в таком состоянии может нанести непоправимый вред здоровью, сообщает aif.ru .

По его словам, крепкий чай или кофе повышают давление и усиливают обезвоживание после бурной новогодней вечеринки, а жирные блюда перегружают печень и другие органы: лучше отдать предпочтение более легкой еде.

«Поход в баню может стать причиной вызова скорой помощи. Экстремальные температуры опасны для сердечно-сосудистой системы», — также отметил Исаев.

Кроме того, специалист порекомендовал не похмеляться утром 1 января: дополнительная порция алкоголя может привести к запою. В случае скачков давления, болей в области сердца или желудка лучше не медлить и вызвать скорую помощь.