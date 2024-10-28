Кофе из одуванчиков: россиянам рассказали, чем заменить бодрящий напиток

Бывают ситуации, когда необходимо воздержаться от наслаждения чашкой кофе, будь то по состоянию здоровья или другим обстоятельствам. В такие времена возникает желание найти замену, которая хоть немного напоминала бы о кофейных ароматах и вкусах. Стало известно, чем можно заменить кофе, сообщает Общественная Служба Новостей .

Цикорий занимает ведущее место среди заменителей кофе. Его вкус знаком многим с давних времен, начиная с 1800-х годов. Именно поэтому его часто подавали в детских садах, лагерях и школах. Вкус цикория имеет легкую горечь и напоминает кофе с молоком, но при этом обладает своими уникальными нотками и оттенками. Одним из его плюсов является отсутствие кофеина, от которого многие пытаются отказаться. При этом инулин — пребиотик, способствующий нормализации работы кишечника, делает настой полезным при заболеваниях желудка и рекомендован тем, кто хочет похудеть.

Ячменный кофе изготавливается из обжаренных ячменных зерен. Это замечательная замена для тех, кто предпочитает кофейный вкус, но хочет перестать употреблять кофеин. Зерна обжаривают до темно-коричневого цвета, после чего мелют. Полученную смесь заваривают так же, как и традиционный кофе. По желанию можно добавить сливки, сахар, сиропы, корицу и другие ингредиенты. Аромат данного напитка напоминает хлебный. В его вкусе присутствует легкая, но достаточно приятная горечь.

Если кофеин вызывает дискомфорт — повышает давление, вызывает головную боль, ухудшает качество сна, стоит попробовать кофе без кофеина — декаф. Этот напиток обладает практически таким же вкусом. Он изготавливается из зеленых кофейных зерен, которые сначала замачивают в воде, а затем обрабатывают горячим паром. После этого различными способами выводят молекулы кофеина из зерен.

Кофе из одуванчиков по вкусу часто сравнивают с цикорием. Если его заварить, как традиционный кофейный напиток, и добавить немного меда, сахара или сливок, то получится замечательная альтернатива латте или капучино. Такой кофе изготавливается из обжаренных корешков одуванчика. Они придают напитку уникальный и довольно приятный вкус, а также характерный аромат. В его составе отсутствует кофеин, что делает его полезным для здоровья.

Кэроб можно рассматривать как альтернативу не только кофе, но и какао. Это, по сути, натуральный порошок, получаемый из плодов рожкового дерева. Напиток, приготовленный на основе кэроба, обладает естественным сладковатым вкусом с шоколадными нотами. Поэтому тем, кто любит наслаждаться мокко, он наверняка придется по душе.