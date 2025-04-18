Клинские Росгвардейцы сдали кровь в преддверии Дня донора

Сдача крови в День донора для клинских росгвардейцев отдела вневедомственной охраны уже давно стала ежегодным ритуалом. В этом году дата 20 апреля приходится на воскресенье, поэтому в отделение переливания крови ветераны-доноры отправились заранее, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

«Ежегодно на протяжении нескольких лет сотрудники наши приходят в этот день и сдают донорскую кровь. Все желающие, свободные от службы время стараются по возможности прийти. У нас есть как постоянные сотрудники, которые сдают в течении года, так и новенькие,» — сказала главный специалист пункта централизованной охраны № 1 клинского отдела вневедомственной охраны Ирина Серегина.

Каждый донор отдает 450 граммов своей крови. После чего она фильтруется, разделяется на плазму и форменные элементы, и далее отправляется на карантин. А росгвардейцы идут домой — им по законодательству предоставляется выходной день.

В городском округе Клин 15,5 тыс. доноров, а больше 3 тыс. из них имеют статут почетных.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.