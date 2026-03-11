Клинская больница получила 15 новых аппаратов ИВЛ для реанимации

В отделение анестезиологии и реанимации Клинской больницы доставили 15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких «Хирана Chirolog SV Aura Profi». Оборудование поступило в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Производителем аппаратов выступили партнеры России из Словакии.

Новые аппараты ИВЛ экспертного класса предназначены для пациентов всех возрастов, включая новорожденных и пожилых людей. Они оснащены 15-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживают различные режимы вентиляции, имеют встроенные функции увлажнения и кислородной терапии, а также могут работать как от электросети, так и от аккумулятора.

Заведующая отделением Татьяна Малюта отметила, что поступление оборудования повысит эффективность и безопасность интенсивной терапии, что особенно важно для реанимационных и неонатологических отделений. Установка и подключение аппаратов начнется после завершения капитального ремонта операционного блока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.