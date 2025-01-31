Клетчатка и белок: диетолог рассказала, что есть для похудения

Нутрициолог Панова: клетчатка дает насыщение, а творог лучше есть утром

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова заявила, что снижению веса способствуют нормальный сон и сбалансированное питание, а также регулярные физические нагрузки, процесс можно ускорить при помощи определенных продуктов.

«Клетчатка дает чувство насыщения. Она присутствует в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах. Плюс насыщению и сохранению мышечной массы способствуют продукты, богатые белком — нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, творог лучше употреблять только в первой половине дня, а также обязательны здоровые жиры: оливковое масло, орехи и семена.

Сжигать жир помогают и продукты с низким гликемическим индексом — те, которые не вызывают резких скачков сахар в крови. Это ягоды — голубика, грейпфрут, киви и ананасы.