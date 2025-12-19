«Китайская слива»: диетолог рассказала о пользе и свойствах личи

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что традиционную зимнюю ягоду — личи — лучше не есть на голодный желудок, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Личи можно есть в свежем виде, замораживать, а еще делать десерты», — сказала доктор.

По ее словам, допустимое количество для взрослого человека — не более 10 плодов в сутки, а детям до 3 лет лучше вообще не давать личи, как и остальные экзотические фрукты.

У личи кисло-сладкий вкус, она отличается большим количеством витамина C, пектинами и клетчаткой: они улучшают пищеварение. Важно внимательно смотреть на степень зрелости плода: незрелый фрукт может понизить уровень глюкозы в крови.

Зрелый плод будет сухим, его шкурка — твердой. Кожура темно-бордового цвета свидетельствуют о переспелости: такой плод уже мог начать гнить. Хранить личи врач порекомендовала, упаковав их в пакет и поместив в холодильник.

