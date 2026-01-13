Китаянка забеременела в 62 года с помощью ЭКО

В Китае 62-летняя жительница северо-восточной провинции Цзилинь забеременела в 62 года, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет South China Morning Post, китаянка потеряла своего единственного сына в январе прошлого года и решила снова стать матерью. Ей удалось зачать помощи процедуры ЭКО.

«Я думаю, малыш появится на свет раньше срока. Он любит пинать мой живот. Я замечаю, что всякий раз, когда я ем сладкое, ребенок становится более активным», — сказала будущая мать.

Женщина уверена, что постоянное желание съесть что-нибудь сладкое говорит о том, что родится мальчик. Она также хочет верить, что ребенок станет реинкарнацией умершего сына.

Медики предупреждают женщин о колоссальных рисках такой поздней беременности. Вероятность осложнений в этом случае увеличивается в разы, а возможность естественных родов вообще исключается.

