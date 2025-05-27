Кишечные инфекции и глисты: врач предупредила об опасности песочницы для детей

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Ульяна Гуреева заявила, что песочница может оказаться опасной для здоровья ребенка: через песок дети заражаются кишечными инфекциями и гельминтами, сообщает Газета.ru .

«Проявления могут быть разными: от боли в животе и диареи до повышения температуры и рвоты», — сказала доктор.

По ее словам, возбудители кишечной палочки, шигеллы, ротавируса и норавируса попадают в песочницу через фекалии птиц и животных.

При контакте с загрязненными фекалиями происходит заражение аскаридами, острицами и токсокарами. Также в песке обитают грибки, вызывающие кожные заболевания, в том числе стригущий лишай.

Среди других угроз — протозойные инфекции, в частности токсоплазмоз и лямблиоз, которые затем проявляются температурой, увеличением лимфоузлов, болями в животе и аллергией. Через игрушки и близком контакте детей друг с другом передаются вирусы, вызывающие респираторные заболевания.