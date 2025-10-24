Кемеровские врачи извлекли блистер из желудка пациентки

Жительница Кемерова обратилась в больницу имени М. А. Подгорбунского после того, как по ошибке проглотила блистер от таблетки. Медики оперативно провели эндоскопическую операцию и успешно удалили инородное тело, сообщает Сiбдепо .

Врачи кемеровской больницы имени М. А. Подгорбунского столкнулись с необычным случаем. К ним поступила женщина, которая случайно проглотила таблетку вместе с блистерной упаковкой. Испугавшись возможных последствий, пациентка сразу обратилась за медицинской помощью.

В отделении эндоскопии специалисты быстро провели процедуру и извлекли блистер из желудка. Медики отметили, что острые края упаковки могли повредить слизистую, однако благодаря оперативным действиям осложнений удалось избежать. Операция заняла несколько минут, после чего пациентку выписали домой.

Женщина поблагодарила врачей за профессионализм и быструю помощь. Медики напомнили, что при проглатывании посторонних предметов необходимо немедленно обращаться к специалистам и не пытаться решить проблему самостоятельно.