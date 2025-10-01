Каждый третий врач Подмосковья применяет технологии ИИ в своей работе

В Минздраве Подмосковья подвели итоги опроса медицинских работников о применении технологий искусственного интеллекта. Исследование охватило специалистов из 55 медицинских организаций региона. Согласно результатам, более трети врачей уже используют ИИ в профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы видим, что цифровые технологии становятся частью повседневной работы медиков. Это позволяет ускорить процессы, снизить нагрузку на специалистов и уделять больше внимания пациентам. Каждый третий врач выразил заинтересованность в дальнейшем расширении применения ИИ, поэтому мы работаем с лидерами этой отрасли, чтобы сделать работу медработников более удобной. Важно помнить, что ИИ — это удобный инструмент в помощь врачу, а не его замена», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чаще всего технологии помогают в анализе документации, интерпретации результатов исследований, поиска информации в медицинской литературе и нормативных документах, автоматизации рутинных задач. Многие специалисты отмечают, что это значительно экономит время и повышает качество работы. По данным опроса, 68% респондентов оценивают используемые сервисы как «хорошо» или «отлично».

В числе задач, где врачи хотели бы чаще использовать ИИ, — диагностика сложных случаев и поддержка при оформлении медицинских отчетов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.