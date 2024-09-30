В Котельниках состоялся чемпионат по оказанию первой помощи
Фото - © Администрация г.о. Котельники
В Спортивной школе «Котельники» состоялся Муниципальный этап Регионального чемпионата по оказанию первой помощи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Активисты Движения Первых городского округа Котельники показали свои навыки и знания в оказании первой помощи.
У каждой команды было 4 задания: тестирование по основам оказаниям первой помощи и 3 ситуационных задачи. Ребята продемонстрировали знания по устойчивому боковому положению, первой помощи при кровотечениях, переносе пострадавшего.
Результаты муниципального этапа:
3 место — команда «Бриллианты» Котельниковской школы № 1
2 место — команда «Орлы Удачи» Котельниковской школы № 3
1 место — команда «Взлет» Котельниковской школы № 2
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.