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В Котельниках состоялся чемпионат по оказанию первой помощи

В Спортивной школе «Котельники» состоялся Муниципальный этап Регионального чемпионата по оказанию первой помощи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Активисты Движения Первых городского округа Котельники показали свои навыки и знания в оказании первой помощи.

У каждой команды было 4 задания: тестирование по основам оказаниям первой помощи и 3 ситуационных задачи. Ребята продемонстрировали знания по устойчивому боковому положению, первой помощи при кровотечениях, переносе пострадавшего.

Результаты муниципального этапа:

3 место — команда «Бриллианты» Котельниковской школы № 1

2 место — команда «Орлы Удачи» Котельниковской школы № 3

1 место — команда «Взлет» Котельниковской школы № 2

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.