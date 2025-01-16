Каждая седьмая жительница Балашихи посетила кабинет акушера-гинеколога в прошлом году

В общей сложности структурные подразделения Балашихинской больницы — женские консультации и гинекологические кабинеты в поликлиниках — посетили более 40 тыс. женщин старше 18 лет. В течение прошлого года они побывали на приеме у «женского» врача почти 177 тыс. раз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Часть посетителей ограничилась одним визитом, кому-то для получения медицинской помощи потребовалось несколько посещений. Больше всего пациенток зафиксировано в женской консультации микрорайона Железнодорожный — за весь 2024 год здесь побывали около 11,5 тыс. женщин.

«Врача-акушера-гинеколога также посещают и будущие мамы. Третий год в Балашихе реализуется региональный проект по индивидуальному сопровождению беременности. Для участия в нем будущим мамам не нужно предварительно записываться на прием. Достаточно обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания», — пояснила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Щербакова.

В Балашихинской больнице кабинеты акушера-гинеколога открыты в поликлиниках № 5, 9, 10, в Черновской амбулатории. Женские консультации расположены на Саввинском шоссе, д. 6 (микрорайон Железнодорожный), в поликлинике № 2 (ул. Третьяка, д. 4) и в поликлинике № 6 (шоссе Энтузиастов, д. 62).

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.