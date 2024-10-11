Катаракта перестала быть «болезнью пожилых»

Катаракта — это заболевание, связанное с помутнением хрусталика, которое ведет к ухудшению зрения и, в запущенных случаях, к слепоте. Главный врач клиники World Vision Clinic Зарина Курачинова рассказала о том, что традиционно считалось, что данная болезнь возникает у пожилых людей, но последние исследования показывают рост заболевания среди молодежи, сообщает «Вечерняя Москва».

За последние пять лет число случаев катаракты возросло на 30%. В 2023 году зарегистрировано около 150 тысяч новых случаев, что составляет 10% от всех офтальмологических обращений.

Причины катаракты связаны преимущественно с возрастными изменениями, когда белки хрусталика сворачиваются, образуя мутные участки. Однако болезнь все чаще диагностируется у лиц в возрасте 20-40 лет: в 2018 году лишь 5% случаев катаракты приходились на молодежь, а в 2023 году этот показатель увеличился до 12%. Это объясняется тем, что многие молодые люди не осознают возможности развития катаракты, думая, что она затрагивает только пожилых.

Лечение катаракты возможно только хирургическим путем: производится замена помутневшего хрусталика на искусственный. Существуют различные методы, среди которых наиболее распространена факоэмульсификация (хрусталик разбивается на маленькие фрагменты при помощи ультразвуковых волн и затем извлекается). Статистика показывает, что пациенты старше 60 лет по-прежнему составляют большинство, однако рост числа обращений среди молодежи настораживает.

Профилактика катаракты включает регулярные медосмотры и соблюдение рекомендаций врачей. Важно осознавать, что катаракта — это не только «болезнь пожилых». Своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия.