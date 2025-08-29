Кашель и диарея: врач рассказала об отравлении грибами

Врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич заявила, что при отравлении грибами у ребенка следует сразу вызвать скорую помощь и сохранить рвотные массы: это поможет идентифицировать токсины, сообщает NEWS.ru .

До прибытия медицинской бригады не рекомендуется провоцировать рвоту, давать молоко или абсорбенты, так как они не способны нейтрализовать ядовитые вещества, содержащиеся в грибах. Вместо этого можно давать ребенку воду небольшими порциями и растворы для регидратации.

Она уточнила, что начальными проявлениями отравления могут быть тошнота, рвота, спазмы в животе, диарея, кашель или затрудненное дыхание. Более серьезные признаки, требующие немедленной медицинской помощи, включают нерегулярный или учащенный пульс, судороги, бледность и холодность кожных покровов, а также обезвоживание.

Кроме того, по словам Олешкевич, ребенок может проявлять вялость, сонливость, дезориентацию и испытывать галлюцинации.