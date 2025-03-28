Карточки, айтрекеры и жесты: логопед рассказала, как помогают детям с РАС

Развитие альтернативной коммуникации — одно из ключевых направлений работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), сообщила РИАМО учитель-логопед городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Мария Ланская.

«Это мощный инструмент, превращающий молчание в возможность быть услышанным. Жесты, символы, картинки становятся мостиком к пониманию, позволяя людям с речевыми трудностями выражать свои мысли, желания и потребности. Арсенал современных технологий и проверенных методик позволяет людям с аутизмом находить свой уникальный „голос“, открывая для них новые горизонты общения и самовыражения», — сказала Ланская.

PECS, коммуникаторы и айтрекеры

Она добавила, что система обмена изображениями (PECS) — один из таких методов.

«Вы наверняка видели детей с папками, где наклеены карточки с картинками. Ребенок, желающий пить, просто протянет карточку с изображением стакана воды — это простой и эффективный способ донести свое желание», — пояснила специалист.

Кроме карточек, по словам Ланской, используются специальные устройства — коммуникаторы, которые «озвучивают» мысли ребенка. А для детей с двигательными нарушениями применяются айтрекеры — устройства, следящие за движением глаз и позволяющие управлять компьютером.

«С каждым годом альтернативная коммуникация становится все более популярной благодаря развитию технологий и повышению осведомленности об этих методах. Альтернативная коммуникация — это не просто замена речи. Это возможность для неговорящих детей и взрослых быть услышанными, понятыми и включенными в жизнь общества», — заключила она.

Проект «Ранняя диагностика аутизма»

Материал подготовлен в рамках межрегионального журналистского проекта «Ранняя диагностика аутизма», организованного Фондом Андрея Первозванного и Центром «Наш солнечный мир» при поддержке аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Его цель — привлечь внимание к важности раннего выявления РАС и поддержать специалистов, родителей и детей, которым требуется помощь.

Проект стал продолжением инициативы «Один день вместе», реализованной в декабре 2024 года. Тогда журналисты из разных регионов провели день с семьями, воспитывающими детей с РАС, рассказали об их повседневной жизни и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Эти истории были собраны на специальной странице сайта, чтобы показать судьбу таких семей по всей стране и способствовать формированию более доступной и поддерживающей общественной среды.

Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По оценкам ВОЗ, аутизм проявляется примерно у одного ребенка из 100. Дата учреждена, чтобы обратить внимание мировой общественности на проблемы детей с аутизмом и распространить информацию об этом расстройстве.