Кариес и стираемость эмали: врач назвала противопоказания для отбеливания зубов
Фото - © Медиасток.рф
Отбеливание зубов противопоказано при кариесе, патологической стираемости эмали и ряде других состояний, рассказала врач-ортодонт Татьяна Пикилиди. Об этом сообщает сайт «Узнай.ру».
Отбеливание зубов — это медицинская процедура, требующая профессионального подхода и предварительной диагностики. Пикилиди подчеркнула, что безопасность и эффективность отбеливания зависят от подготовки и квалификации специалиста.
Она отметила, что существуют прямые противопоказания для проведения процедуры. К ним относятся аллергия на компоненты отбеливающих средств, тяжелые заболевания пародонта в стадии обострения, а также выраженная патологическая стираемость зубов. В таких случаях отбеливание может усилить чувствительность и ускорить разрушение эмали.
«Если на передних зубах есть крупные реставрационные дефекты — пломбы, виниры или коронки — отбеливание не проводится, так как составы воздействуют только на естественную эмаль», — пояснила Пикилиди.
Врач добавила, что процедуру нельзя проводить при невылеченном кариесе, повышенной чувствительности зубов, неудовлетворительной гигиене полости рта и рецессии десны с оголением шеек зубов. В этих случаях отбеливание может привести к сильной боли и другим осложнениям.
