Врачи кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи с начала года проанализировали почти 320 тыс. электрокардиограмм, переданных выездными бригадами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кардиопульт позволяет дистанционно оценивать состояние пациентов. Во время выезда бригада скорой помощи передает электрокардиограмму врачу-кардиологу, который расшифровывает ее и дает заключение. На основании этой оценки принимают решение о госпитализации.

«При сердечно-сосудистых патологиях решающую роль играют скорость принятия решений и оперативность помощи. С начала года специалисты кардиопульта обработали и проанализировали почти 320 тыс. электрокардиограмм. В 20% случаев зафиксированы острые нарушения сердечной деятельности, в 4% — острый коронарный синдром; эти пациенты были госпитализированы в сосудистые центры Московской области», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Работу кардиопульта обеспечивают электрокардиографы с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Такими аппаратами оснащены все выездные бригады Московской областной станции скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.