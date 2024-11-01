Кардиоотделение Люберец оказало помощь более 1,8 тыс пациентам с начала года

В кардиологическое отделение Люберецкой областной больницы поступают пациенты с болезнями сердца не только из Люберец, но и из других городских округов Подмосковья. С начала года помощь оказали более 1,8 тыс. больным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Статистика 9 месяцев этого года говорит о снижении летальных исходов среди наших пациентов на 15% по сравнению с прошлым годом. Это происходит благодаря тому, что мы активно проводим исследования сосудов сердца, установку стентов при их сужении и кардиостимуляторов в случае возникновения блокады сердца. И это большой успех в работе нашей больницы», — отметил заведующий кардиологическим отделением Михаил Гинзбург.

В отделении оказывают помощь и экстренным, и плановым больным. Для этого в первом стационаре оснащено ангиографическим оборудованием две операционных. Зачастую экстренные больные с острым коронарным синдромом, минуя приемное отделение, сразу поступают в рентген-операционную, где дежурит бригада врачей.

Главный кардиолог городского округа советует при возникновении необычного болевого синдрома сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Тогда специалисты быстро поставят диагноз, а если необходимо, проведут операцию. Зачатую это позволяет продлить жизнь и сохранить ее качество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.