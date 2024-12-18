Кардиологи Мытищ напомнили об опасности энергетиков для детей

С 16 по 22 декабря Минздрав России проводит неделю популяризации здорового питания. Выбор напитков, которые человек употребляет в течение дня, играет важную роль в поддержании здорового образа жизни. Сегодня для молодежи и подростков привычным стало ежедневное употребление энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все «бодрящие» напитки содержат натуральный или синтетический кофеин вкупе с ударными дозами глюкозы. Зависимость формируется достаточно быстро, ее пик приходится на возраст 13–14 лет. Но если взрослому человеку безопасно употреблять до 400 мг кофеина в сутки, то подростку — всего 100 мг, включая все продукты, его содержащие: кофе, чай, шоколад и другие.

«Человек, «подсевший» в юности на энергетики, может со временем об этом горько пожалеть. В переходном возрасте организм претерпевает значительные физиологические и психологические изменения, а его сердце находится в состоянии роста. Также страдают почки, нарушается сон, появляются частые головные боли. Детям и подросткам энергетические напитки могут нанести существенный вред, особенно, если речь идет об их бесконтрольном употреблении, чреватом передозировкой.

Тахикардия, дезориентация и тремор, галлюцинации и заторможенность, потливость наряду с повышенным мочеиспусканием, в тяжелых случаях — обмороки и судороги: эти симптомы могут говорить о передозировке энергетиками, требующей срочной медицинской помощи. Поэтому даже в умеренных количествах такие напитки надо употреблять с большой осторожностью. После баночки кофеиносодержащего коктейля мы ощущаем прилив энергии, которую…берем у своего организма «взаймы», заставляя надпочечники постоянно выделять адреналин. Энергетик искусственно стимулирует работу всех органов и систем. Когда действие напитка заканчивается, человека посещает сильная усталость», — рассказала заведующая региональным сосудистым центром Мытищинской больницы Элеонора Тулякова.

Регулярно употребляя энергетики, организм начинает работать на износ, страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Кроме того, кофеин и кислоты, содержащиеся в энергетических напитках, оказывают раздражающее воздействие на слизистую пищеварительного тракта: страдают поджелудочная железа, печень, желудок, кишечник.

Московская область стала одним из первых российских регионов, который ввел ограничительные меры на продажу энергетиков несовершеннолетним. В августе этого года подписан федеральный закон, который запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков во всех регионах страны. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.