Кардиолог Ступинской больницы изучает инфаркты у молодых пациентов

Кардиолог Глеб Ножов, целевик Ступинской клинической больницы, совмещает работу с учебой в аспирантуре и готовится к кандидатской диссертации. Его исследование посвящено пациентам, перенесшим инфаркт в молодом возрасте, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Глебу Владимировичу Ножову 25 лет. Он окончил Рязанский государственный медицинский университет и ординатуру по кардиологии. Сейчас молодой врач Ступинской клинической больницы учится на первом году аспирантуры и готовится к написанию и защите кандидатской диссертации.

Глеб Владимирович совмещает суточные дежурства в больнице с поездками в Рязань, где посещает занятия и работает на кафедре. По признанию врача, в работе его уже сложно чем-либо удивить. Главной задачей сейчас он считает подготовку и защиту диссертации.

Тема исследования уже утверждена — «Оптимизация стратификации риска и совершенствование тактики ведения пациентов, перенесших инфаркт миокарда в молодом возрасте». Речь идет о пациентах до 44 лет включительно.

Актуальность исследования связана с «омоложением» инфаркта миокарда: в последние годы число молодых пациентов растет. Среди факторов риска — курение, малоподвижный образ жизни и другие причины. Глеб Ножов хочет разобраться, что происходит с молодыми пациентами и как совершенствовать помощь им, развиваясь и как врач, и как исследователь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.