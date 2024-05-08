Кардиолог Соколов: прогнозы первичной легочной гипертензии неблагоприятны

По прогнозам первичная легочная гипертензия крайне неблагоприятна, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Прогностически крайне неблагоприятна первичная легочная гипертензия. Профилактические мероприятия направлены на раннее выявление и активное лечение патологий, приводящих к легочной гипертензии», — сказал Соколов.

Он разъяснил, что дальнейший прогноз при уже развившейся легочной гипертензии зависит от ее первопричины и уровня кровяного давления в легочной артерии.

«При хорошем отклике на проводимую терапию прогноз более благоприятен. Чем выше и стабильнее уровень давления в системе легочной артерии, тем хуже прогноз. При выраженных явлениях декомпенсации и уровне давления в легочной артерии более 50 мм рт. ст. значительная часть пациентов погибает в течение ближайших 5 лет», — рассказал кардиолог.