Кардиолог Соколов: признаком легочной гипертензии может быть одышка

Обычно пациенты с легочной гипертензией обращаются к доктору с жалобами на одышку, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«При осмотре пациента выявляется цианоз, а при длительном течении легочной гипертензии — деформация дистальных фаланг пальцев в форме „барабанных палочек“, а ногтей — в виде „часовых стеклышек“», — сказал Соколов.

Он добавил, что при аускультации сердца определяется акцент II тона и его расщепление в проекции легочной артерии, при перкуссии — расширение границ легочной артерии. Диагностика легочной гипертензии требует совместного участия кардиолога и пульмонолога.

«Для распознания легочной гипертензии необходимо проведение целого диагностического комплекса, включающего ЭКГ — для выявления гипертрофии правых отделов сердца, эхокардиографию — для осмотра сосудов и полостей сердца, определения скорости кровотока в системе легочной артерии», — пояснил врач.

Доктор уточнил, что требуется и компьютерная томография. Послойные снимки органов грудной клетки показывают увеличенные легочные артерии, а также сопутствующие легочной гипертензии заболевания сердца и легких.

«Необходима рентгенография легких. Она определяет выбухание главного ствола легочной артерии, расширение ее главных ветвей и сужение более мелких сосудов, позволяет косвенно подтвердить наличие легочной гипертензии при выявлении других заболеваний легких и сердца», — объяснил медик.

По мнению кардиолога, нужно еще КТ-ангиопульмонография. Это рентгенконтрастное исследование сосудов легких с целью определения сосудистого рисунка в системе легочной артерии и сосудистого кровотока.

«Наконец, нужно провести катетеризацию легочной артерии и правых отделов сердца. Это обследование проводится с целью определения кровяного давления в легочной артерии. Является самым достоверным методом диагностики легочной гипертензии. Через прокол в яремной вене зонд подводится к правым отделам сердца и с помощью монитора давления на зонде определяется кровяное давление в правом желудочке и легочных артериях», — отметил кардиолог.

Катетеризация сердца является малоинвазивной методикой, практически не сопряженной с риском осложнений, заключил доктор.