Кардиолог рассказал, как защитить сердце в холодное время года

Кардиолог: при первых морозах у пациентов может возникнуть холодовая стенокардия

Главный врач сети клиник «Андреевские больницы «Неболит», кардиолог Сергей Васильев сообщил, что с первыми морозами у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может возникнуть холодовая стенокардия, сообщает «Вечерняя Москва» .

Васильев объяснил, что с наступлением холодов пациенты с ишемической болезнью сердца сталкиваются с дополнительной опасностью — холодовой стенокардией. Это состояние развивается из-за рефлекторного спазма сосудов при воздействии низких температур на кожу. У людей с атеросклеротическими изменениями сосудов такой спазм может привести к приступу стенокардии.

Врач отметил, что помимо холода, риск развития приступа увеличивают тяжелая зимняя одежда, сокращение светового дня и сильный холодный ветер. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм и могут спровоцировать боли за грудиной.

При появлении симптомов стенокардии в морозную погоду специалист рекомендовал как можно скорее зайти в теплое помещение и принять назначенные врачом препараты. Если боль не проходит, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Васильев подчеркнул, что полностью предотвратить холодовую стенокардию невозможно, но соблюдение профилактических мер снижает риск осложнений. Он советовал выбирать легкую и теплую одежду, защищать лицо от ветра, отказаться от курения на улице и поддерживать положительный эмоциональный настрой. Кардиолог напомнил, что своевременное обращение к врачу поможет избежать серьезных последствий в зимний период.

