Кардиолог Подмосковья рассказал о сердечной недостаточности

В Подмосковье с признаками сердечной недостаточности обратился мужчина 46 лет. Врач-кардиолог поликлиники № 1 Пушкинской клинической больницы Дмитрий Хохлов провел пациенту ультразвуковое исследование сердца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На исследовании была небольшая гипертрофия базальных отделов миокарда левого желудочка, но при обследовании кровотоков в сердце, смутил необычный поток крови в верхушке левого желудочка. Вывел его модифицированную позицию, что показало значительную гипертрофию миокарда верхушки левого желудочка. Она была очень большая, и в момент сокращения сердца приводила к полному слипанию стенок, что значимо нарушало сердечный выброс. Появилось подозрение на синдром Ямагучи, крайне редкую форму гипертрофической кардиомиопатии», — уточняет врач.

Ряд препаратов, которые принимал пациент, были отменены — при данной патологии они затрудняли работу сердца. И пациент сразу отметил улучшение самочувствия. Для подтверждения предварительного диагноза мужчина был направлен на дообследование в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, где диагноз подтвердили. Апикальная необструктивная гипертрофическая кардиомиопатия или синдром Yamaguchi — редкое наследственное заболевание, основным клиническим проявлением которого является перестройка миокарда левого желудочка. Данная патология была впервые описана H. Yamaguchi в 1979 году. В основном встречается у представителей азиатской расы. Но правильная диагностика болезней сердца на фоне этого синдрома до сих пор представляет собой проблему, так как о патологии есть только единичные упоминания в специализированных научных источниках.

«Пока вместе с пациентом мы решили выбрать наблюдательную позицию. Лишь при ухудшении состояния будет проведено либо хирургическое иссечение части утолщенной сердечной мышцы — миэктомия, либо алкогольная абляция утолщенных стенок желудочка. Это малоинвазивная процедура, при которой алкоголь вводится через катетер в одну или несколько септальных ветвей передней нисходящей коронарной артерии. Возникает контролированный инфаркт миокарда на ограниченном участке, который сжимается до размеров рубца. Эффект, приблизительно, что и при миэктомии, но без вскрытия грудной клетки и общего наркоза», — резюмирует врач.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.