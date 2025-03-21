Кардиолог назвал опасные симптомы, которые нельзя игнорировать весной

Если весной появляются боли в груди или частая одышка, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Денис Соколов.

«Весной организм особенно чувствителен к изменениям температуры и давления. Многие люди сталкиваются с головными болями, головокружением и скачками артериального давления, что связано с адаптацией сосудистой системы к новым условиям. Если появляются боли в груди или частая одышка, необходимо незамедлительно обратиться к врачу», – сказал Соколов.

Он предупредил, что весенние перепады погоды создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может быть особенно опасно для людей с гипертонией, атеросклерозом и заболеваниями сердца.

«Частые головокружения, резкая утомляемость и потемнение в глазах – это признаки возможных проблем с сосудами. Контроль артериального давления и умеренные физические нагрузки помогут адаптироваться к изменениям без вреда для здоровья», – рассказал кардиолог.

Соколов подчеркнул, что эти симптомы важно не игнорировать, так как они могут быть предвестниками серьезных осложнений.