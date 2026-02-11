Кардиохирурги центра Рошаля провели уникальную операцию подростку без разрезов

В Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Подмосковье кардиохирурги успешно провели уникальную малоинвазивную операцию 12-летней пациентке с синдромом Вольфа-Паркинсона-Вайта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В центр имени Л.М. Рошаля поступила 12-летняя девочка с жалобами на учащенное сердцебиение, потемнение в глазах и потерю сознания. С детства ей был поставлен диагноз — синдром Вольфа-Паркинсона-Вайта, при котором в сердце формируется дополнительный проводящий путь, вызывающий опасные приступы тахикардии.

Пациентка профессионально занимается спортом, и любое эмоциональное напряжение могло спровоцировать ухудшение состояния. Врачи провели высокотехнологичную операцию с использованием навигационной системы, которая в реальном времени создает 3D-модель сердца и определяет источник нарушения ритма. Через микропрокол в бедре были введены катетеры-датчики, с помощью которых специалисты построили точную 3D-модель сердца и с помощью радиочастотного импульса устранили лишний проводящий путь, не повреждая здоровые ткани.

Сразу после процедуры ритм сердца пациентки нормализовался, приступы тахикардии и обмороки прекратились. Девочку уже выписали домой, восстановление прошло быстро благодаря малоинвазивному методу. В дальнейшем она сможет вести обычную жизнь без ограничений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.