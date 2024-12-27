Кардиохирурги МОНИКИ внедрили новую технологию операции на сосудах сердца

В отделении кардиохирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского внедрили в работу новый вид оперативного вмешательства — аортокоронарное шунтирование из минидоступа. Эта операция необходима для восстановления кровотока в артериях сердца. С помощью специальных шунтов хирурги обходят место сужения коронарного сосуда. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ранее такие операции выполнялись с помощью срединной стернотомии — разреза вдоль грудины. Сейчас же благодаря новым инструментам и мастерству наших хирургов, операцию проводят малоинвазивно через небольшой разрез около 6 см в межреберном пространстве. Очень важно, что такая операция очень сильно облегчает и сокращает для пациента период реабилитации, а также имеет лучший косметический эффект», — рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Дмитрий Зыбин.

В отделении кардиохирургии МОНИКИ с помощью новой технологии провели уже три операционных вмешательства, все пациенты выписаны и чувствуют себя хорошо.

Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Лечение назначит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.