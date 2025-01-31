Кардиохирург Подмосковья рассказал о причинах сердечно-сосудистых проблем

Молодые люди редко ассоциируются с проблемами сердечно-сосудистой системы, однако в последние годы все чаще можно услышать истории, когда они оказываются на операционном столе кардиохирурга. Этому есть несколько причин, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Первая причина — генетическая предрасположенность. Наличие в роду заболеваний сердца повышает риск их проявления у молодых людей. Ранняя диагностика таких состояний, как врожденные пороки сердца, аритмии или аневризмы, становится возможной благодаря современным технологиям.

Вторая причина — образ жизни. Он также является фактором риска. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение, алкоголь и стресс способствуют развитию атеросклероза и других сердечных заболеваний даже у молодежи.

Третья причина — прогрессирующие инфекционные заболевания, такие как миокардит, которые могут вызвать недостаточность сердечных функций. Вирусные и бактериальные инфекции, а также некоторые хронические болезни могут привести к состояниям, требующим хирургического вмешательства.

«Стоит упомянуть также о травмах и их последствиях. Молодые люди более подвержены физическим нагрузкам и экстремальным видам спорта, что иногда приводит к травмам, требующим оперативного вмешательства кардиохирурга. Не забывайте, что профилактика остается ключом к снижению рисков развития заболеваний сердца у молодых. Раннее выявление проблем и их мониторинг, здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры помогут значительно снизить риски и сохранить здоровье сердца. Не забывайте о регулярных диспансеризациях и помните, что предотвратить болезнь намного проще, если диагностировать ее на начальных этапах», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Дмитрий Зыбин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.