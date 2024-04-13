Капремонт поликлиники в Дзержинском завершен на 50%

Работы по обновлению поликлиники в Дзержинском проведены на 50%

В Дзержинском продолжается капремонт здания взрослой поликлиники. Строительная готовность составляет более 50%, сообщили в пресс-службе министерства стройкомплекса Подмосковья.

Сейчас рабочие ведут фасадные и кровельные работы. Внутри здания выполняется отделка помещений, ведется монтаж инженерных сетей.



Площадь здания составляет 3 тысячи кв.м, и рассчитано на 750 посещений в смену.

В рамках проекта строители обновят фасад, проведут кровельные работы, заменят окна и двери, выполнят внутреннюю отделку помещений, обновят входные группы. Также в поликлинике полностью обновят мебель и оборудование.

Завершить все работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.



«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.