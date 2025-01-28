Капремонт поликлиники на улице Высоковольтной в Раменском завершен на 95%
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В городском округе Раменское на улице Высоковольтной завершается капитальный ремонт поликлиники. Стройготовность объекта составляет больше 95%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. Строители завершают чистовую отделку и фасадные работы, выполняют монтаж инженерных сетей, в скором времени приступят к пусконаладочным работам», — говорится в сообщении.
Новая поликлиника на 250 мест в смену разместилась в здании бывшего Раменского роддома. В обновленном здании разместят детское и взрослое отделения, кабинеты для проведения рентгена и ультразвукового исследования, вакцинации, неотложной помощи и медицинской профилактики.
Открытие запланировано в марте 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.