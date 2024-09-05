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Капремонт пищеблока в Зарайской больнице выполнен на 60%

Капитальный ремонт ведется здании пищеблока Зарайской больницы в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко вместе с главным врачом Николаем Макаровым проверил ход выполняемых работ на объекте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно проектно-сметной документации, строителям предстоит заменить оконные блоки, электросети, вентиляцию, напольное покрытие, дверные проемы, системы отопления и водоснабжения, провести все виды отделочных работ, обновить кровлю, фасад и подвальное помещение. Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%.

Как отметил руководитель муниципалитета, ремонтные работы не повлияли на организацию питания в больнице — приготовление пищи временно ведется в здании Аферьевской школы.

Завершить весь объем запланированных мероприятий и сдача объекта планируется в октябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.