Капремонт инфекционного отделения больницы Домодедова находится на завершающей стадии

Инфекционное отделение Домодедовской больницы находится на завершающей стадии подготовки к приему пациентов. Глава округа Евгения Хрусталева вместе с коллегами и членами общественной палаты посетила обновленное отделение, где она смогла оценить проведенные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это коридор, это переход. Там полубоксы. Сейчас инфекций особо опасных нет». Он отметил, что после ремонта подразделение выглядит свежо и современно. А два таких окна у нас для совсем особо опасных инфекций. Здесь даже есть синий свет. То есть закрывается, она облучается синим светом. И все. Так же лекарство ему дала. То есть здесь будет минимизация общения с пациентом, минимизация возможности распространения», — сказал главный врач Домодедовской больницы и заслуженный врач России Андрей Осипов.

Скорое открытие инфекционного отделения станет значимой вехой для местной медицины, обеспечив жителям округа доступ к современным лечебным и диагностическим услугам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.