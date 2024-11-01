Капремонт хирургического корпуса Одинцовской областной больницы выполнен на 70%

В Одинцове продолжаются работы по капитальному ремонту хирургического корпуса Одинцовской областной больницы на ул. Маршала Бирзова, д. 3г. Стройготовность объект — 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте задействованы 125 рабочих и 1 единица техники. Подрядчик завершает кровельные и фасадные работы, проводит устройство входных групп и монтаж окон, кроме того, на объекте ведется монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы на объекте ведутся в рамках госпрограммы Московской области, за счет бюджета. Согласно техзаданию, в корпусе появятся комфортабельные 4-местные палаты с современными санузлами. Также в медучреждении установят аппарат МРТ, отремонтируют помещение для компьютерной томографии и расширят реанимацию — помимо общеплановой появится отдельная реанимация сосудистого центра.

Медицинское учреждение станет пилотным в Московской области по внедрению в отделении экстренной госпитализации системы «3H» — распределения пациентов при приеме на три потока.

Открытие хирургического корпуса планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.