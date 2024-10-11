Капремонт детской больницы МОЦОМДа стартует в ноябре

С 2024 по 2027 год в детском стационаре Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) запланировано проведение капитального ремонта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Здание стационара 1986 года постройки. На сегодня детская больница включает 413 коек. В настоящее время согласована проектная документация. Проводится освобождение подвальных помещений, перемещение медицинского архива на территорию детской поликлиники № 3. Приступить к ремонту планируется в ноябре 2024 г.

«Ремонтные работы будут включать в себя полную замену всех инженерных систем и коммуникаций, монтаж канального кондиционирования, приведение помещений в соответствие с новыми требованиями СанПиНа. Произойдет обновление фасада и входной группы, переоборудование 6-местных палат на более комфортное двухместное размещение с индивидуальным санузлом. Расширится отделение анестезиологии — реанимации, увеличится количество операционных с 3 до 6. В подвале будет оборудован автоклав с утилизатором опасных отходов», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части МОЦОМДа Татьяна Колесникова.

Работы будут проводиться в два этапа: первый — ремонт правой половины здания, второй — ремонт левой половины здания. В связи с этим произойдет уменьшение коечного фонда на 169 коек. Отделения, которые идут в консервацию на время ремонта: паллиативная помощь остается на 5 коек, педиатрия — 5 коек +10 нефрологии, нейрохирургия — консервация 25 коек. Педиатрия и нейрохирургия поедет по маршрутизации в другие стационары. Все остальные отделения продолжат функционировать, но в сокращенном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.