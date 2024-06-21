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Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники в Дмитрове выполнен на 90%

На 90% выполнен капитальный ремонт здания взрослой поликлиники в Дмитрове, передает пресс-служба администрации городского округа.

Более 30 рабочих и 2 единицы техники находятся на объекте. Специалисты уже заканчивают отделочные работы, ведут монтаж слаботочных систем и установку технологического оборудования.

В ходе проведенного капремонта в здании полностью заменили инженерные коммуникации, также выполнен ремонт кровли, проведены фасадные работы, заменены пассажирские лифты.

К началу сентября все работы запланировано завершить, и взрослое отделение Дмитровской больницы заработает на полную мощность.

Прием пациентов не останавливался ни на день. На время ремонта изменена маршрутизация, чтобы жители во время посещения больницы не испытывали неудобств.

Работы по капитальному ремонту проходят при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.